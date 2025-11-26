Šta nas čeka ako dođe do obustave rada rafinerije? Zdravković za "Blic Biznis": "Rafinerija ne može da se ugasi na dugme!"

Srbija ulazi u nepovoljnu fazu od kada je NIS pod američkim sankcijama, rafinerija u Pančevu je već spuštena u „tihi hod“, a ako OFAC u naredna četiri dana ne izda novu operativnu licencu, postrojenje će morati u potpuni tehnološki zastoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rafinerije.

- Želimo da vas obavestimo da se rafinerija nalazi u tehnološkom procesu tople cirkulacije. U nekoj vrsti tihog hoda. Još nije zatvorena, ali je u nižem režimu rada u odnosu na uobičajeni. Imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada ukoliko ne dođe do odobravanja licence od američkog OFAC-a, rekao je Vučić. Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku objasnio je za "Blic Biznis" kako može da dođe do prestanka rada rafinerije i kakve su posledice kada se to