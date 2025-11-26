Nedovršeni plan za mir u Ukrajini – tačka po tačka

Ukrajina je pristala na mirovni sporazum, a ostali su samo "manji detalji" koji treba da se reše, izvestili su sinoć brojni američki mediji, pozivajući se na izvore u administraciji predsednika SAD-a Donalda Trumpa.

Takav američki zaključak je usledio nakon što je američki sekretar za vojsku Daniel Driscoll iznenada bio u svojevrsnoj tajnoj misiji u Abu Dabiju gde je imao sastanke sa ruskim zvaničnicima o predlogu Trumpove administracije, ali i ukrajinskom delegacijom koju je, kako se saznaje, predvodio šef ukrajinske vojno obaveštajne službe Kirilo Budanov. Američki vojni zvaničnik u prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata rekao je da je Driscoll proveo sate pregovarajući u