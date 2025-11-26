Brnabić: Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS

Danas pre 6 sati  |  Beta
Predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će sutra, 26. novembra, vlasti podneti amandman na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu, koji otvara mogućnost da Srbija preuzme vlasništvo nad Naftnom industrijom Srbije (NIS). „Mi ćemo sutra da završimo raspravu po listi.

Sutra i prekosutra da pređemo amandmane i videćete da će, posle razgovora koje je (predsednik Aleksandar) Vučić imao sa raznim stranama, jedan od amnandmana koji će biti podnet biti i onaj koji će predvideti okolnost da mi u jednom trenutku preuzmemo NIS“, rekla je ona gostujući na Juronjuzu. Kako prenosi Nedeljnik, ona je dodala da se protivi nacionalizaciji, ali da „ništa ne sme da ugrozi životni standard građana i privrede“. „Nadam se da će ruski partneri to
