Ana Brnabić: Predložićemo amandman koji omogućuje preuzimanje NIS-a

Sputnik pre 1 sat
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će u Skupštini Srbije biti predložen amandman na Zakon o budžetu koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS.

Brnabićeva je rekla da ona lično ne bi podržala nacionalizaciju NIS-a, ali da ništa ne sme da dovede do toga da se ugrozi životni standard, kvalitet života naših građana i naše privrede. "Ne bih podržala nacionalizaciju upravo zato što sam ekonomski liberal. I opet se zato ponosim što sam član SNS-a, zato što je SNS, stranka desnog centra u tom smislu, potpuno usklađena sa takvom politikom. Ja mislim da nacionalizacija nije pravi način zato što otvara Pandorinu
