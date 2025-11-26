"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS" Oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

Blic pre 5 minuta
"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS" Oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da ne bi podržala nacionalizaciju NIS-a. Dodala je, međutim, da će nakon razgovora predsednika Srbije sa različitim stranama u vezi sa položajem ove kompanije biti predložen i amandman koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS.

Brnabić je takođe navela da je Srbija pružila Rusiji mogućnost da prva učestvuje u razgovorima o eventualnim promenama u vlasničkoj strukturi, kao manjinski partner. "Ne bih podržala nacionalizaciju NIS-a upravo zato što sam ekonomski liberal, kao što kažete, i prilično jesam, i opet sam zato ponosna što sam član SNS-a, zato što je SNS, stranka desnog centra u tom smislu, potpuno usklađena sa takvom politikom. Ja mislim da nacionalizacija nije pravi način zato što
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Brnabić: Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS

Brnabić: Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSNSRusijaAna Brnabić

Ekonomija, najnovije vesti »

"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS" Oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS" Oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

Blic pre 5 minuta
Stelantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fijata 500

Stelantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fijata 500

Danas pre 2 sata
Brnabić: Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS

Brnabić: Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS

Danas pre 1 sat
Poslanici vladajuće koalicije hvale budžet za 2026, opozicija tvrdi da nije transparentan i razvojan

Poslanici vladajuće koalicije hvale budžet za 2026, opozicija tvrdi da nije transparentan i razvojan

Danas pre 3 sata
"Sve poslovne banke će obustaviti promet sa NIS-om ako ne dobije licencu", oglasilo se Udruženje banaka Srbije: "Posvećeni smo…

"Sve poslovne banke će obustaviti promet sa NIS-om ako ne dobije licencu", oglasilo se Udruženje banaka Srbije: "Posvećeni smo stabilnosti"

Blic pre 3 sata