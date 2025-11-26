„Tačno zna šta šef želi“: Ko je Jurij Ušakov, jedan od glavnih Putinovih ljudi za pregovore o Ukrajini?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
„Tačno zna šta šef želi“: Ko je Jurij Ušakov, jedan od glavnih Putinovih ljudi za pregovore o Ukrajini?

Čovek koji je sedeo najbliže ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na samitu SAD–Rusija na Aljasci u avgustu bio je Jurij Ušakov, njegov glavni savetnik za spoljnu politiku.

Tokom samita, on je bio tih a povremeno je pružao neke informacije ili pojašnjenja svom šefu. Nakon samita, po dužnosti, objasnio je Putinu ciljeve u daljim kontaktima sa stranim liderima i zapadnim medijima. Ušakov je bio deo pregovaračkog tima za mirovne razgovore o Ukrajini koji su vođeni i u Turskoj ali i Abu Dabiju. Takođe, dospeo je u centar pažnje nakon što je Blumberg juče objavio transkripte razgovora Ušakova i Trampovog specijalnog izaslanika Stiva
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Prijatelju, reci Putinu..." Ovo je politička bomba godine i upravo je raskrinkana do srži! Sve je prštalo od ljubavi u tajnim…

"Prijatelju, reci Putinu..." Ovo je politička bomba godine i upravo je raskrinkana do srži! Sve je prštalo od ljubavi u tajnim razgovorima, Evropi se crno piše

Blic pre 9 minuta
Izaslanik SAD podučavao Ruse kako da pridobiju Trumpa

Izaslanik SAD podučavao Ruse kako da pridobiju Trumpa

Bloomberg Adria pre 2 sata
Rjabkov: Rusija još nije spremna da javno govori o Trampovom planu za Ukrajinu

Rjabkov: Rusija još nije spremna da javno govori o Trampovom planu za Ukrajinu

RTV pre 1 sat
Putinov pomoćnik: Mirovni plan nije razmatran na sastanku u Abu Dabiju

Putinov pomoćnik: Mirovni plan nije razmatran na sastanku u Abu Dabiju

Sputnik pre 2 sata
Putin upozorio Trampa

Putin upozorio Trampa

Vesti online pre 1 sat
Tramp je stao u njegovu odbranu

Tramp je stao u njegovu odbranu

B92 pre 1 sat
Politiko: Tramp stao u odbranu Vitkofa nakon curenja informacija o planu o Ukrajini

Politiko: Tramp stao u odbranu Vitkofa nakon curenja informacija o planu o Ukrajini

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaTurska

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 13 osoba nastradalo u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu

Najmanje 13 osoba nastradalo u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu

RTV pre 9 minuta
Papa Lav ide na prvo putovanje u Turskoj sa patrijarhom Vartolomejem, u Libanu će pružiti podršku lokalnim hrišćanima

Papa Lav ide na prvo putovanje u Turskoj sa patrijarhom Vartolomejem, u Libanu će pružiti podršku lokalnim hrišćanima

Blic pre 9 minuta
Uništeno Putinovo eksperimentalno oružje! Ogroman vojni uspeh Ukrajinaca uhvaćen kamerom: Postojala su dva ovakva na svetu…

Uništeno Putinovo eksperimentalno oružje! Ogroman vojni uspeh Ukrajinaca uhvaćen kamerom: Postojala su dva ovakva na svetu, ostao je samo jedan (video)

Blic pre 8 minuta
(Video) Dubrovnik zatrpan smećem iz Albanije Plaže pune đubreta i plastike, ima ga i u moru, ljudi besni

(Video) Dubrovnik zatrpan smećem iz Albanije Plaže pune đubreta i plastike, ima ga i u moru, ljudi besni

Blic pre 9 minuta
"Razmislite šta taj čovek govori" Zaharova pobesnela zbog Makronove izjave: Ovo je krađa

"Razmislite šta taj čovek govori" Zaharova pobesnela zbog Makronove izjave: Ovo je krađa

Blic pre 9 minuta