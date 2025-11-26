„Tačno zna šta šef želi“: Ko je Jurij Ušakov, jedan od glavnih Putinovih ljudi za pregovore o Ukrajini?
Danas pre 1 sat | S. D.
Čovek koji je sedeo najbliže ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na samitu SAD–Rusija na Aljasci u avgustu bio je Jurij Ušakov, njegov glavni savetnik za spoljnu politiku.
Tokom samita, on je bio tih a povremeno je pružao neke informacije ili pojašnjenja svom šefu. Nakon samita, po dužnosti, objasnio je Putinu ciljeve u daljim kontaktima sa stranim liderima i zapadnim medijima. Ušakov je bio deo pregovaračkog tima za mirovne razgovore o Ukrajini koji su vođeni i u Turskoj ali i Abu Dabiju. Takođe, dospeo je u centar pažnje nakon što je Blumberg juče objavio transkripte razgovora Ušakova i Trampovog specijalnog izaslanika Stiva