Oprez! Niske temperature i vlažan kolovoz povećavaju rizik od nezgoda. Ne krećite na put bez zimske opreme.

Dnevnik pre 3 sata
Oprez! Niske temperature i vlažan kolovoz povećavaju rizik od nezgoda. Ne krećite na put bez zimske opreme.

BEOGRAD: Posle hladnog jutra, na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka zbog prisutne magle, sumaglice i vlažnih kolovoza postoji veća opasnost od proklizavanja točkova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozače će u dnevnim satima pratiti bolji uslovi za vožnju, navode iz AMSS-a i apeluju na sporiju vožnju i na brojnim deonicama puteva koje prolaze kroz useke i klisure, zbog mogućih odrona. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, navode iz JP "Putevi Srbije". Napominju da na teritoriji
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

AMSS: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

AMSS: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

NIN pre 2 sata
Krkljanac na Autokomandi: A radno vreme uveliko počelo! Kakvo je trenutno stanje na beogradskim ulicama (foto)

Krkljanac na Autokomandi: A radno vreme uveliko počelo! Kakvo je trenutno stanje na beogradskim ulicama (foto)

Kurir pre 1 sat
AMSS: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

AMSS: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

Novi magazin pre 2 sata
AMSS upozorava: Saobraćaj po vlažnim kolovozima i magla, tokom dana bolji uslovi

AMSS upozorava: Saobraćaj po vlažnim kolovozima i magla, tokom dana bolji uslovi

Serbian News Media pre 1 sat
Stanje na putevima: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

Stanje na putevima: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

Glas Zaječara pre 2 sata
AMSS: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

AMSS: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

N1 Info pre 3 sata
Svi putevi prohodni i bez snega: Oprez na putu zbog magle, poledice i mogućih odrona

Svi putevi prohodni i bez snega: Oprez na putu zbog magle, poledice i mogućih odrona

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeAMSS

Vojvodina, najnovije vesti »

RHMZ upozorava na jači sneg u brdsko-planinskim predelima

RHMZ upozorava na jači sneg u brdsko-planinskim predelima

RTV pre 13 minuta
Delovi Novog Sada, Sremske Kamenice i Petrovaradina bez vode zbog havarija

Delovi Novog Sada, Sremske Kamenice i Petrovaradina bez vode zbog havarija

Radio 021 pre 34 minuta
Sud potvrdio nezakonitosti u BioSensu, zaposleni nastavljaju štrajk

Sud potvrdio nezakonitosti u BioSensu, zaposleni nastavljaju štrajk

NoviSad.com pre 18 minuta
Postupak suspendovan: Još uvek ništa od novog parkirališta sa 51 parking mestom

Postupak suspendovan: Još uvek ništa od novog parkirališta sa 51 parking mestom

Zrenjaninski pre 9 minuta
„Njeno veličanstvo FOTELJA“: Mićić o opasnim ljudima koji vladaju samo zato što sede u pogrešnoj stolici O ljudima i foteljama…

„Njeno veličanstvo FOTELJA“: Mićić o opasnim ljudima koji vladaju samo zato što sede u pogrešnoj stolici O ljudima i foteljama

Volim Zrenjanin pre 4 minuta