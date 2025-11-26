Služenje vojnog roka i zvanično u budžetu: Koliko će nas to koštati

Za sledeću godinu najavljeno je da će početi služenje obaveznog vojnog roka, koje bi trebalo da traje 75 dana.

Da je to i zaista u planu vidi se u Predlogu zakona o budžetu za 2026, u kome se precizira da će u naredne tri godine u te svrhe biti izdvojeno skoro 90 miliona evra, ne računajući i izgradnju objekata. Predstavnici vlasti dugo su najavljivali ponovni početak služenja vojnog roka. Poslednji put, pre oko dva meseca, kada je ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio da prve regrute u kasarnama očekuje sledeće godine. Predviđeno da je vojni rok traje 75 dana, od kojih