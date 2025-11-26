Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojske

Srbija će u naredne tri godine izdvojiti gotovo 90 miliona evra, ne računajući troškove za izgradnju objekata, za izdatke koji se tiču obnove obaveze služenja vojnog roka, objavili su mediji u sredu pozivajući se na Predlog budžeta za 2026. godinu.

Vojni rok u Srbiji suspendovan je u januaru 2011. godine, ali je bilo moguće dobrovoljno služenje u trajanju od šest meseci za mladiće i devojke. Predstavnici vlasti ranije su najavljivali da će ta obaveza biti ponovo uvedena zbog usložnjavanja bezbednosne situacije u svetu i da će prvi regruti biti pozvani u kasarne iduće godine. Za tu namenu uređeno je 120 prostorija. Predviđeno je da osnovna vojna obuka traje 75 dana, a da godišnje bude obučavano oko 20.000