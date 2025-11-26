Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojske

Radio sto plus pre 1 sat
Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojske

Srbija će u naredne tri godine izdvojiti gotovo 90 miliona evra, ne računajući troškove za izgradnju objekata, za izdatke koji se tiču obnove obaveze služenja vojnog roka, objavili su mediji u sredu pozivajući se na Predlog budžeta za 2026. godinu.

Vojni rok u Srbiji suspendovan je u januaru 2011. godine, ali je bilo moguće dobrovoljno služenje u trajanju od šest meseci za mladiće i devojke. Predstavnici vlasti ranije su najavljivali da će ta obaveza biti ponovo uvedena zbog usložnjavanja bezbednosne situacije u svetu i da će prvi regruti biti pozvani u kasarne iduće godine. Za tu namenu uređeno je 120 prostorija. Predviđeno je da osnovna vojna obuka traje 75 dana, a da godišnje bude obučavano oko 20.000
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojske

Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojske

Beta pre 2 sata
Služenje vojnog roka i zvanično u budžetu: Koliko će nas to koštati

Služenje vojnog roka i zvanično u budžetu: Koliko će nas to koštati

N1 Info pre 2 sata
Obavezni vojni rok u budžetu za 2026. godinu

Obavezni vojni rok u budžetu za 2026. godinu

Bujanovačke pre 1 sat
Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojnog roka

Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojnog roka

Jugmedia pre 1 sat
Srbija za služenje vojnog roka u naredne 3 godine izdvaja skoro 90 miliona evra

Srbija za služenje vojnog roka u naredne 3 godine izdvaja skoro 90 miliona evra

Nedeljnik pre 1 sat
Služenje vojnog roka i zvanično u budžetu: Koliko će nas to koštati

Služenje vojnog roka i zvanično u budžetu: Koliko će nas to koštati

Glas Zaječara pre 1 sat
Srbija od sledeće godine izdvaja skoro 90 miliona evra za služenje vojnog roka

Srbija od sledeće godine izdvaja skoro 90 miliona evra za služenje vojnog roka

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Budžet

Politika, najnovije vesti »

Poslanici nastavili sednicu o budžetu za 2026. godinu: Prepucavanja i međusobne optužbe

Poslanici nastavili sednicu o budžetu za 2026. godinu: Prepucavanja i međusobne optužbe

N1 Info pre 6 minuta
SPO traži hitno uklanjanje šatora sa ulica Beograda

SPO traži hitno uklanjanje šatora sa ulica Beograda

Beta pre 6 minuta
Vučević o incidentima ispred Skupštine Srbije: "Dobro poznati nasilnici se kriju iza imuniteta"

Vučević o incidentima ispred Skupštine Srbije: "Dobro poznati nasilnici se kriju iza imuniteta"

Blic pre 6 minuta
Sandžak pripojila BiH Šok izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu"…

Sandžak pripojila BiH Šok izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu" (video)

Blic pre 6 minuta
Željko Obradović ne zna

Željko Obradović ne zna

Vreme pre 6 minuta