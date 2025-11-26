Siniša Mali na sednici Skupštine o budžetu za 2026. godinu: Samo za poljoprivredu iznosiće 147,5 milijardi dinara

Siniša Mali na sednici Skupštine o budžetu za 2026. godinu: Samo za poljoprivredu iznosiće 147,5 milijardi dinara

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju Treću redovnu sednicu jesenjeg zasedadnja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je u Skupštini predsedniku SSP Draganu Đilasu, i poručio je da treba da se uvede novo merilo - Bruto-lopovski proizvod. - Imam potrebu da se javim zarad interesa građana, i da poručim da se BDP Srbije obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata, koja važi za sve zemlje pa i za nas. Interesantno je da u vreme gospodina koji ima mašinski mozak, taj BDP je iznosio 33 milijarde, a sada je skoro 90 milijardi. Ne vredi, kada
