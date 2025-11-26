Lesor se prvi oprostio od Željka Obradovića: "Verovao si u mene kada niko nije"

Mondo pre 35 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Matijas Lesor oglasio se na Instagramu zbog Željka Obradovića.

I do francuskog centra došle su informacije o ostavci trofejnog stručnjaka i to mu je očigledno teško palo. Vidi se to i po objavi koju je imao na društvenim mrežama. "Legenda zauvek. Verovao je u mene kada niko nije", napisao je Lesor uz nekoliko zajedničkih fotografija gde je Francuz u dresu Panatinaikosa. Matijas Lesor se nije snašao u Makabiju posle epizode u Monaku i tada ga je Obradović doveo u Partizan. Dao mu je šansu i pomogao mu da postane jedan od
