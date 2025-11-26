Ovako izgleda vozilo u kom je nastradala Ana: "Sa prednje strane smrskano, aktivirani su vazdušni jastuci"

Mondo pre 6 minuta  |  Mila Matović
Ovako izgleda vozilo u kom je nastradala Ana: "Sa prednje strane smrskano, aktivirani su vazdušni jastuci"

Nakon dva sata izvučeno je vozilo marke audi koje je sletelo sa puta u betonski propust u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i u kom su pronađena tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja. "Vozilo je sa prednje strane poprilično smrskano, aktivirani su vazdušni jastuci.

Oba lica su nastradala ostavši zaglvaljena u automobilu, ali tačan uzrok njihove smrti biće poznat nakon obdukcije. Prava tragedija, jer su dva mlada života ugašena", kaže za RINU izvor sa lica mesta. Potraga za vozilom počela je juče, jer prema podacima dobijenim preko baznih stanica sa telefona nestalih zaključeno je da im se trag gubi u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Potraga je bila prvo usmerena na jezero, ali bez uspeha. Rano jutros meštani su uočili vozilo koje
