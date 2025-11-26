Ovoliko sada iznosi prosečna plata u Srbiji: Objavljen precizan iznos koji sve iznenađuje

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za septembar 2025. godine, prosečna zarada (bruto) iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 109.147 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar‒septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,6 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,1 odsto nominalno, odnosno za 6,5 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za septembar 2025. godine nominalno je veća za 13,7 odsto, a realno za 10,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,6 odsto, odnosno za 10,4
PorezProsečna plataZavod za statistiku

