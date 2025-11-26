"To bi otvorilo Pandorinu kutiju": Brnabić otkrila zašto ne podržava nacionalizaciju NIS-a

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne bi podržala nacionalizaciju NIS-a.

Dodala je, međutim, da će nakon razgovora predsednika Srbije sa različitim stranama u vezi sa položajem ove kompanije biti predložen i amandman koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS. Brnabić je takođe navela da je Srbija pružila Rusiji mogućnost da prva učestvuje u razgovorima o eventualnim promenama u vlasničkoj strukturi, kao manjinski partner. " Ne bih podržala nacionalizaciju NIS-a upravo zato što sam ekonomski liberal, kao što