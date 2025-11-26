Sijarto: Mi, Mađari, naravno pomoći ćemo Srbiji

BUDIMPEŠTA - Mađarska će pomoći Srbiji, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje, Peter Sijarto.

"Mi, Mađari, naravno ćemo pomoći Srbiji, srpskom narodu, srpskoj ekonomiji, a detalje te pomoći razjasnićemo danas u Beogradu", rekao je Sijarto u avionu u Budimpešti, pred poletanje za Srbiju, preneo je HIR. On je istakao da primer Srbije pokazuje kako Brisel može da dovede zemlje u "ranjiv" položaj smanjenjem snabdevanja energentima, preneo je mađarski televizijski kanal. "Srbija je takođe snabdevana cevovodom, ali je snabdevanje prekinuto zbog sankcija, što je