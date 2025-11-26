Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će MUP Srbije aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Beogradu, saopštio je MUP. "Mi smo zainteresovani da Regionalni biro za jugoistočnu Evropu bude u Beogradu i zvanično ćemo aplicirati", rekao je Dačić, koji je predvodio delegaciju Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu. Dodao je da je o tome razgovarao sa odlazećim predsednikom