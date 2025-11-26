Dačić u Marakešu: MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu

RTS pre 1 sat
Dačić u Marakešu: MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je, sumirajući učešće na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu, da je jedna od ključnih stvari na zasedanju bila ta da tzv. Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo i najavio da će MUP Srbije aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Beogradu.

"Danas završavam svoje učešće na 93. skupštini Interpola. Ostaće naredna dva dana, koliko još traje ova skupština, članovi delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, jer se sutra očekuje glasanje za funkcije koje se biraju u Interpolu", rekao je Ivica Dačić. Dačić je istakao da je jedna od ključnih stvari za Ministarstvo unutrašnjih poslova na ovogodišnjem zasedanju bila da tzv. Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo. "I ove godine nije bilo zahteva
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Srbija će aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

Srbija će aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

Politika pre 31 minuta
Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

N1 Info pre 1 sat
Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

Nedeljnik pre 1 sat
Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu

Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu

NIN pre 1 sat
Interpol odlikovao Dačića najvišim odlikovanjem - Medaljom posebnog ranga; MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za…

Interpol odlikovao Dačića najvišim odlikovanjem - Medaljom posebnog ranga; MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu

RTV pre 1 sat
Dačić najavio: „MUP Srbije aplicira za Regionalni biro Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu“

Dačić najavio: „MUP Srbije aplicira za Regionalni biro Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu“

Serbian News Media pre 2 sata
Interpol odlikovao ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića

Interpol odlikovao ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića

In medija pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIvica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPInterpol

Politika, najnovije vesti »

Sandžak pripojila BiH: Šok izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu"…

Sandžak pripojila BiH: Šok izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu" (video)

Blic pre 6 minuta
"Pred nama nije lak put" Predizborni skup u Mionici, obraća se Vučić

"Pred nama nije lak put" Predizborni skup u Mionici, obraća se Vučić

Blic pre 5 minuta
Vučić na skupu u Mionici

Vučić na skupu u Mionici

NIN pre 15 minuta
Kako Vučić rizikuje budućnost šest miliona ljudi zbog straha od Putina i Rusa: Ovo je još jedan dokaz njegovog kukavičluka…

Kako Vučić rizikuje budućnost šest miliona ljudi zbog straha od Putina i Rusa: Ovo je još jedan dokaz njegovog kukavičluka

Nova pre 21 minuta
Najviši zvaničnik u Kijevu, pregovarač s Rusima, sekretar vojske - ko je Den Driskol, Trampov pregovarač o miru

Najviši zvaničnik u Kijevu, pregovarač s Rusima, sekretar vojske - ko je Den Driskol, Trampov pregovarač o miru

N1 Info pre 11 minuta