Dačić u Marakešu: MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je, sumirajući učešće na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu, da je jedna od ključnih stvari na zasedanju bila ta da tzv. Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo i najavio da će MUP Srbije aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Beogradu.

"Danas završavam svoje učešće na 93. skupštini Interpola. Ostaće naredna dva dana, koliko još traje ova skupština, članovi delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, jer se sutra očekuje glasanje za funkcije koje se biraju u Interpolu", rekao je Ivica Dačić. Dačić je istakao da je jedna od ključnih stvari za Ministarstvo unutrašnjih poslova na ovogodišnjem zasedanju bila da tzv. Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo. "I ove godine nije bilo zahteva