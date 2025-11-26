Dačić: MUP će aplicirati za otvaranje biroa Interpola za jugoistočnu Evropu u Beogradu

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas sumirajući učešće na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu da je jedna od ključnih stvari na zasedanju bila ta da Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo i najavio da će MUP Srbije aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Beogradu. "Danas završavam svoje učešće na 93. skupštini Interpola. Ostaće naredna dva dana, koliko