Srbija i NIS između američkih partnera i ruskih prijatelja: "'Garantije' daje čovek koji nema nikakav uticaj na dogovor dve strane"

N1 Info pre 47 minuta  |  M. Ž.
Srbija i NIS između američkih partnera i ruskih prijatelja: "'Garantije' daje čovek koji nema nikakav uticaj na dogovor dve…

Predsednik Srbije dao je juče Amerikancima garancije, a Rusima rok od 50 dana da reše situaciju u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Ekonomski novinar Miša Brkić kaže za N1 da "garantije" daje predsednik države manjinskog akcionara koji nema nikakvog uticaja na dogovor između dve strane. "U slučaju negativnog odgovora, NIS će se naći u stečaju posle dva ili tri dana, banke će prekinuti platni promet i kompanija će dobiti stečajnog upravnika", naveo je finansijski analitičar Vladan Pavlović. Aleksandar Vučić traži operativnu licencu za rad NIS-a u zamenu za još 50 dana roka ruskim vlasnicima da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

„Informisanost zaposlenih je nula, po hodnicima se šire razne priče“: Kako radnici NIS-a i Rafinerije vide energetsku krizu i…

„Informisanost zaposlenih je nula, po hodnicima se šire razne priče“: Kako radnici NIS-a i Rafinerije vide energetsku krizu i šta očekuju?

Danas pre 3 minuta
Da li će NIS dobiti licencu za nastavak rada

Da li će NIS dobiti licencu za nastavak rada

Bloomberg Adria pre 38 minuta
Savić: Sekundarne sankcije NBS bile bi veliki udar na finansijski sistem zemlje

Savić: Sekundarne sankcije NBS bile bi veliki udar na finansijski sistem zemlje

NIN pre 23 minuta
RTL: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada

RTL: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada

Euronews pre 22 minuta
Oglasili se iz Narodne banke Srbije: Sekundarne sankcije NBS bile bi VELIKI UDAR na finansijski sistem zemlje

Oglasili se iz Narodne banke Srbije: Sekundarne sankcije NBS bile bi VELIKI UDAR na finansijski sistem zemlje

Telegraf pre 22 minuta
RTL: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada; Odgovor iz Vašingtona do kraja dana

RTL: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada; Odgovor iz Vašingtona do kraja dana

RTS pre 1 sat
Čekajući OFAK: Konačno gašenje Rafinerije ili pošteda na određeno vreme

Čekajući OFAK: Konačno gašenje Rafinerije ili pošteda na određeno vreme

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović: Odgovor SAD u vezi sa NIS danas ili tokom noći

Đedović Handanović: Odgovor SAD u vezi sa NIS danas ili tokom noći

Forbes pre 38 minuta
Ravni krovovi pod pritiskom budućnosti: fotonaponski sistemi, bezbednost i regulativa

Ravni krovovi pod pritiskom budućnosti: fotonaponski sistemi, bezbednost i regulativa

Nova ekonomija pre 38 minuta
„Informisanost zaposlenih je nula, po hodnicima se šire razne priče“: Kako radnici NIS-a i Rafinerije vide energetsku krizu i…

„Informisanost zaposlenih je nula, po hodnicima se šire razne priče“: Kako radnici NIS-a i Rafinerije vide energetsku krizu i šta očekuju?

Danas pre 3 minuta
Da li će NIS dobiti licencu za nastavak rada

Da li će NIS dobiti licencu za nastavak rada

Bloomberg Adria pre 38 minuta
Đedović Handanović: MOL i druge kompanije pomoći će u distribuciji obaveznih rezervi derivata

Đedović Handanović: MOL i druge kompanije pomoći će u distribuciji obaveznih rezervi derivata

Beta pre 3 minuta