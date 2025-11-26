Srbija i NIS između američkih partnera i ruskih prijatelja: "'Garantije' daje čovek koji nema nikakav uticaj na dogovor dve strane"

Predsednik Srbije dao je juče Amerikancima garancije, a Rusima rok od 50 dana da reše situaciju u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Ekonomski novinar Miša Brkić kaže za N1 da "garantije" daje predsednik države manjinskog akcionara koji nema nikakvog uticaja na dogovor između dve strane. "U slučaju negativnog odgovora, NIS će se naći u stečaju posle dva ili tri dana, banke će prekinuti platni promet i kompanija će dobiti stečajnog upravnika", naveo je finansijski analitičar Vladan Pavlović. Aleksandar Vučić traži operativnu licencu za rad NIS-a u zamenu za još 50 dana roka ruskim vlasnicima da