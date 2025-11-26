Savić: Sekundarne sankcije NBS bile bi veliki udar na finansijski sistem zemlje

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije (NBS) i profesor ekonomije na FEFA Nebojša Savić izjavio je danas da, ukoliko bi došlo do sekundardnih sankcija NBS zbog sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), to bi bio veliki udar na finansijski sistem zemlje, i dodao da će država uraditi sve što je potrebno da do toga ne dođe, ali da je potrebna saglasnost i sa druge strane. Savić je za Tanjug rekao, komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučić da bi
