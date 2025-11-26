Zelenski: Principi novog američkog mirovnog plana mogu dovesti do dubljih sporazuma

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je juče da bi „principi“ revidiranog američkog plana za okončanje rata sa Rusijom mogli dovesti do „dubljih sporazuma“, ali da sada „mnogo zavisi“ od Vašingtona. „Računam na aktivnu produženu aktivnost sa američkom stranom i sa predsednikom (Donaldom) Trampom.

Mnogo zavisi od Amerike zato što Rusija pruža najveću pažnju američkoj snazi“, rekao je on u svom dnevnom obraćanju stanovništvu. On je dodao da je „posebno cinično“ da Moskva nastavlja da gađa njegovu zemlju dok su u toku mirovni pregovori. Prvobitni američki mirovni plan za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata revidiran je pošto je prva verzija kritikovana kao suviše povoljna za Moskvu, dok nova verzija još nije objavljena. SAD su u utorak održale razgovore sa
