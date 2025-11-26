Sijarto: Nećemo ostaviti Srbiju bez energenata, danas ćemo dogovoriti tehnička pitanja pomoći

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem da će danas u Beogradu dogovoriti tehničke detalje o pomoći našoj zemlji u snabdevanju energijom i poručio da Mađarska neće ostaviti Srbiju bez energenata. Đurić je poručio da nema bližeg i boljeg prijatelja za Srbiju od mađarskih prijatelja i dodao da je saradnja dve zemlje.

