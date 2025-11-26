Brazil: Bolsonaro započinje zatvorsku kaznu u ćeliji u policijskoj stanici

BRAZILIJA - Brazilski Vrhovni sud formalno je sinoć zaključio slučaj bivšeg predsednika te zemlje Žaira Bolsonara i naložio mu da započne služenje zatvorske kazne od 27 godina i tri meseca u policijskoj stanici u Braziliji.

Kako prenosi "Gardijan", on će kaznu započeti u ćeliji površine 12 kvadratnih metara. Pored Bolsonara, naređeno je i da šestoro njegovih saučesnika u planiranju puča nakon poraza na predsedničkim izborima 2022. godine započnu izdržavanje svojih kazni. ''On je psihološki devastiran'', rekao je sin bivšeg predsednika Karlos Bolsonaro, nakon što je ranije juče posetio oca. Sudski postupak protiv Bolsonara juče je zaključio sudija Vrhovnog suda Alešandre de Moraes,