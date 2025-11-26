Dončić je gazda Los Anđelesa – Bogdanović povređen

Sputnik pre 1 sat
Dončić je gazda Los Anđelesa – Bogdanović povređen

Los Anđeles Lejkersi predvođeni maestralnim Lukom Dončićem slavili su u gradskom derbiju protiv Klipersa rezultatom 135:118. Slovenac je meč okončao sa 43 poena, nedostajao mu je skok za tripl-dabl. Sa druge strane, Bogdana Bogdanovića nije bilo u protokolu, zbog kako su naveli američki mediji, povrede kuka.

Petu pobedu u nizu ostvarili su Los Anđeles Lejkersi koji nisu ovako dobro otvorili sezonu još od 2020. godine, kada su osvojili šampionski prsten „u bablu“. Veliki je majstor igre pod obručima Slovenac Luka Dončić. U prilog tome govori da je u prvoj četvrtini ubacio 20+ poena, da bi do odlaska na poluvreme praktično ubacio polovinu poena Los Anđeles Lejkersa. Vodile su „jezerdžije“ 69:66, a čak 32 poena, tri skoka i šest asistencija imao je Dončić. S druge
