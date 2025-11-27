Tržište automobila u Evropi u prvih deset meseci 2025. godine

Na tržištu EFTA (Norveška, Island i Švajcarska) prodato je za period januar-oktobar 323.368 jedinica što predstavlja rast od 5,4 odsto, jer je lane u istom razdoblju prodato 306.856.

U posmatranom periodu u Velikoj Britaniji prodato je 1.723.120 novih automobila, a s obzirom na prodaju u prvih deset meseci 2024. (1.658.382) to predstavlja rast od 3,9 odsto. Ukupno je u Evropi, računajući članice EU, EFTA i Veliku Britaniju prodato 11.020,514 automobila. U istom periodu (januar-oktobar) 2024. godine 10.818.539 automobila. U procentima to je povećanje tržišta od 1,9 odsto. Tržišni udeo električnih automobila dostigao je 16,4% od početka godine,