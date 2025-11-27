Tržište automobila u Evropi u prvih deset meseci 2025.

Prema izveštaju Evropske asocijacije proizvođača motornih vozila (ACEA) a koji je dobila i Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova, registracije novih automobila u EU u prvih deset meseci ove godine pokazuju rast na godišnjem nivou od 1,4 odsto...

Prodato je 8.974,026 automobila, a u istom periodu 2024. godine 8.853,301. Na tržištu EFTA (Norveška, Island i Švajcarska) prodato je za period januar-oktobar 323.368 jedinica što predstavlja rast od 5,4 odsto, jer je lane u istom razdoblju prodato 306.856. U posmatranom periodu u Velikoj Britaniji prodato je 1.723.120 novih automobila, a s obzirom na prodaju u prvih deset meseci 2024. (1.658.382) to predstavlja rast od 3,9 odsto. Ukupno je u Evropi, računajući