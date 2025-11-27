Deseta u nizu Oklahome - Šej je nezaustavljiv VIDEO

B92 pre 32 minuta
Deseta u nizu Oklahome - Šej je nezaustavljiv VIDEO

Oklahoma Siti Tander ne posustaje - novu pobedu aktuelni šampiona NBA upisao je protekle noći protiv Minseote rezultatom 113:105.

MVP lige Šej Gilžus-Aleksander bio je najefikasniji akter meča sa 40 poena. Od toga je 15 ubacio sa linije penala, iz 17 pokušaja, iz igre je imao odličnih 12/19, za tri je šutnuo samo dva puta, jednom pogodio, u statističke kolone uneo je i šest skokova i šest asistencija. U neizvesnom finišu, kada je Tander bio pod velikim pritiskom Minesote, Šej je sa tri ubačena slobodna bacanja, od četiri, otklonio dileme oko pobednika. Najvažniji šut je, ipak, stigao iz ruke
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

U poslednjoj sekundi doneo Rajakoviću deveti trijumf u nizu! Postigao koš za pobedu, pa progovorio o Srbinu: Najviše volim…

U poslednjoj sekundi doneo Rajakoviću deveti trijumf u nizu! Postigao koš za pobedu, pa progovorio o Srbinu: Najviše volim kada Darko uleti u svlačionicu...

Kurir pre 57 minuta
Boston srušio lidera Istoka - uzalud 42 poena Kaningema VIDEO

Boston srušio lidera Istoka - uzalud 42 poena Kaningema VIDEO

B92 pre 22 minuta
Rekord sezone Denija Avdije

Rekord sezone Denija Avdije

B92 pre 2 minuta
Rajaković dominira NBA ligom - Ingram doneo devetu pobedu u nizu VIDEO

Rajaković dominira NBA ligom - Ingram doneo devetu pobedu u nizu VIDEO

B92 pre 42 minuta
Ameri gledaju i ne veruju! Srbin izazvao totalni zemljotres u NBA ligi (video)

Ameri gledaju i ne veruju! Srbin izazvao totalni zemljotres u NBA ligi (video)

Večernje novosti pre 17 minuta
VIDEO Srbin je nezaustavljiva sila u NBA i ima ispaljuje urnebesne fore: Pogledajte šta je rekao nakon meča koji je dobio u…

VIDEO Srbin je nezaustavljiva sila u NBA i ima ispaljuje urnebesne fore: Pogledajte šta je rekao nakon meča koji je dobio u drami

Nova pre 27 minuta
Šaj ne prašta ni bolestan, Rajakovićevoj seriji nema kraja!

Šaj ne prašta ni bolestan, Rajakovićevoj seriji nema kraja!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBA

Sport, najnovije vesti »

Selektor Alimpijević odredio 12 igrača za utakmicu protiv Švajcarske

Selektor Alimpijević odredio 12 igrača za utakmicu protiv Švajcarske

Danas pre 7 minuta
Željko, a sad adio: Gubitak je kompletan

Željko, a sad adio: Gubitak je kompletan

Sport klub pre 12 minuta
Zagorac otvorio oči navijačima: "Ne gledajte Željka samo kroz rezultate"

Zagorac otvorio oči navijačima: "Ne gledajte Željka samo kroz rezultate"

Sportske.net pre 7 minuta
Sve mi je uzeo, moja Slavice

Sve mi je uzeo, moja Slavice

Sportske.net pre 22 minuta
Nvora prezadovoljan: „Bitno je što imam njegovo poverenje – tada mogu da pružim svoju najbolju verziju!“

Nvora prezadovoljan: „Bitno je što imam njegovo poverenje – tada mogu da pružim svoju najbolju verziju!“

Hot sport pre 27 minuta