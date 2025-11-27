Deseta u nizu Oklahome - Šej je nezaustavljiv VIDEO

Oklahoma Siti Tander ne posustaje - novu pobedu aktuelni šampiona NBA upisao je protekle noći protiv Minseote rezultatom 113:105.

MVP lige Šej Gilžus-Aleksander bio je najefikasniji akter meča sa 40 poena. Od toga je 15 ubacio sa linije penala, iz 17 pokušaja, iz igre je imao odličnih 12/19, za tri je šutnuo samo dva puta, jednom pogodio, u statističke kolone uneo je i šest skokova i šest asistencija. U neizvesnom finišu, kada je Tander bio pod velikim pritiskom Minesote, Šej je sa tri ubačena slobodna bacanja, od četiri, otklonio dileme oko pobednika. Najvažniji šut je, ipak, stigao iz ruke