Udarna poruka Vladimira Putina: Moskva povukla neočekivani potez

B92 pre 1 sat
Rusija je spremna da potvrdi da nema nameru da napadne Evropu, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Jedno je reći generalno da Rusija nema nameru da napadne Evropu... Nikada nismo ni nameravali, ali ako žele da čuju od nas, neka to snimimo, bez ikakvih pitanja", rekao je Putin novinarima, prenose RIA Novosti. On je istakao da, ukoliko se ukrajinske trupe ne povuku sa odrđenih teritorija, Rusija će to postići vojnim sredstvaima. Govoreći o konfiskaciji ruske imovine, Putin je kazao da bi to bila krađa tuđe imovine i da svi o tome pričaju. Predsednik Rusije
