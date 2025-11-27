Osam osoba osuđeno na doživotni zatvor zbog eksplozije na Krimskom mostu 2022. godine

Beta pre 1 sat

 Sud u Rusiji danas je osudio osam osoba na doživotni zatvor zbog umešanosti u eksploziju koja je 2022. delimično uništila most koji povezuje Rusiju sa Krimom.

Na suđenju u Rostovu na Donu, na jugu Rusije, osmorica muškarca osuđeni su kao pripadnici "organizovane kriminalne grupe".

Ta grupa je formirana, kako je saopšteno, da "izvrši napad" na Krimski most, u kojem je stradalo pet ljudi, saopštio je regionalni vojni sud.

Na suđenju, koje je bilo zatvoreno za javnost, optuženi su se izjasnili da nisu krivi. 

U oktobru 2022, eksplozija je teško oštetila most preko Kerčkog moreuza koji spaja Rusiju sa ukrajinskim poluostrvom Krim, anektiranim 2014. godine

Most preko Kerčkog moreuza ima ogromni strateški značaj za Moskvu. 

(Beta, 27.11.2025)

