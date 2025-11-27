Ukrajinci otkrili kada nastavljaju rad na mirovnom planu sa SAD

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ukrajinci otkrili kada nastavljaju rad na mirovnom planu sa SAD

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak izjavio je danas da će ukrajinska i američka delegacija nastaviti zajednički rad na mirovnom planu za Ukrajinu krajem ove sedmice.

Jermak je objavio na Telegramu da će američka i ukrajinska delegacija nastaviti da rade na daljem razvoju mirovnog plana za Ukrajinu na osnovu nedavnih razgovora u Ženevi, preneo je Ukrinform. Naglasio je da je važno brzo i produktivno raditi na mirovnom planu. U Ženevi su u nedelju i ponedeljak održani pregovori između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, EU i Ukrajine o postizanju mirovnog rešenja za tu zemlju na kojem je predstavljen evropski odgovor na
