UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Spremamo se za novu rundu mirovnih pregovora sa SAD; Putin: Američku delegaciju očekujemo sledeće nedelje

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Spremamo se za novu rundu mirovnih pregovora sa SAD; Putin: Američku delegaciju očekujemo sledeće…

KIJEV, MOSKVA, BIŠKEK - Rat u Ukrajini 1.373 dan. Na pokrovskom frontu koncentrisano je više od 100.000 ruskih vojnika, spremnih za nove napade, saopštava glavnokomandujući ukrajinskom vojskom Andrij Gnatov. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov izjavio je da nikakva odstupanja od principijelnih stavova Rusije u procesu eventualnog rešavanja situacije u Ukrajini ne može biti reči.

Rusija je spremna da potvrdi da nema nameru da napadne Evropu, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin. "Jedno je reći generalno da Rusija nema nameru da napadne Evropu ... Nikada nismo ni nameravali, ali ako žele da čuju od nas, neka to snimimo, bez ikakvih pitanja", rekao je Putin novinarima, prenose RIA Novosti. On je istakao da, ukoliko se ukrajinske trupe ne povuku sa odrđenih teritorija, Rusija će to postići vojnim sredstvaima. Govoreći o
