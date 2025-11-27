Sijarto: Saradnja Srbije i Mađarske na polju energetike je strateške prirode

Beta pre 14 minuta

 Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je da je važno da Srbija i Mađarska sarađuju kada je reč o energetskoj situaciji i da je neophodno ubrzati izgradnju gasovoda između dve zemlje.

Sijarto, koji je juče posetio Beograd, rekao je u intervjuu Radio-televiziji Srbije (RTS) da će mađarska naftna kompanija MOL dodatno povećati isporuke naftnih derivata Srbiji.

"MOL koristi sve moguće metode isporuke. Putem železnice, to do sada nikad nisu radili, sada je stigao prvi voz, a drugi voz se priprema i koristimo Dunav", rekao je Sijarto.

Povodom izuzeća Mađarske od američkih sankcija na rusku naftu i gas, Sijarto je rekao da "znamo da će odnosi između predsednika (SAD) i premijera (Mađarske) biti dobri dokle god je predsednik Tramp predsednik i dok je premijer Orban premijer, i da će to izuzeće važiti".

"Brisel i Evropska unija naprosto ne mare za razum, ne mare za racionalnost, ne mare za stvarnost, ne mare za činjenicu da vaša geografija određuje kako možete da se snabdevate energentima, ne mare za razliku između zemlje koja ima izlaz na more i zemlje koja ga nema. Evropska unija i Brisel trenutno ubijaju evropsku energetsku bezbednost ogromnim čekićem, odsecajući se od ruskih izvora energije", rekao je Sijarto.

Mađarska zbog infrastrukture i geografije ne može da se odvoji od ruskih izvora energije jer zbog ograničenih kapaciteta preostale infrastrukture ne možemo da se snabdevamo, dodao je.

On je istakao da je saradnja Srbije i Mađarske na polju energetike strateške prirode.

"Nema energetske sigurnosti u Mađarskoj bez Srbije i nema energetske sigurnosti u Srbiji bez Mađarske", rekao je.

Povodom evropskog puta Srbije, Sijarto je rekao da je Evropska komisija po peti put predložila državama članicama da započnu pregovore o Klasteru 3, da je "očigledno da je Srbija spremna", ali da je politika proširenja Evropske unije "veoma licemerna".

"'Da' Srbiji, 'ne' Ukrajini – to je naš stav kada se radi o članstvu u Evropskoj uniji", rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske.

(Beta, 27.11.2025)

