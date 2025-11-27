Vučić sa Orbanom u Subotici o zajedničkim projektima i odnosima Srbije i Mađarske

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je u Subotici nastavio razgovore sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom o zajedničkim projektima i budućnosti odnosa dve zemlje, izrazivši uverenje da će njihovo partnerstvo i prijateljstvo i dalje donositi dobrobit srpskom i mađarskom narodu i regionu.

"Sa Viktorom Orbanom sam nastavio razgovore u Vinariji Zvonko Bogdan, ambijentu koji najbolje oslikava Vojvodinu. U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o zajedničkim projektima, budućnosti naših odnosa i svemu što zajedno gradimo već godinama. Uveren sam da će stabilno i iskreno partnerstvo i prijateljstvo Srbije i Mađarske nastaviti da donosi dobrobit našim narodima i čitavom regionu", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je ranije danas objavio snimak iz jednog ugostiteljskog objekta u Subotici, u koji je izveo Orbana na burek.

Prethodno su u subotičkoj Gradskoj kući Vučiću i Orbanu uručena priznanja Fondacije Ištvan Pastor, za unapređenje odnosa dve zemlje i dva naroda.

Bronzanu plaketu s likom Ištvana Pastora, nekadašnjeg predsednika Saveza vojvođanskih Mađara i predsednika Skupštine Vojvodine, Vučiću i Orbanu uručili su njegovi sinovi - Abel Pastor, predsednik Upravnog odbora Fondacije, i Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara.

(Beta, 27.11.2025)

