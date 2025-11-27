(Video) Grtalica ostala zaglavljena u snegu, sletela sa puta punog snega na putu kod Osečine

Sneg je zabeležen u Beogradu, Svilajncu, Loznici i drugim mestima u zemlji Privremena zabrana kretanja teretnih vozila uvedena je u zapadnoj Srbiji zbog snega Mnogi putevi u Srbiji od jutros su pod snegom.

Ali je na putu u mestu Pecka, kod Osečine, snimljen nesvakidašnji prizor. Naime, mašina za čišćenje snega, grtalica, ostala je zaglavljena u snegu na ivici puta. Kako se vidi na snimku sa društvenih mreža, grtalica je sletela sa puta u Kolubarskom okrugu i ne može da mrdne. Inače, sneg je zavejao Kolubarski okrug, a u mnogim delovima naše zemlje mašine su na terenu i rade na čišćenju snega. Obilne snežne padavine tokom noći donele su i do 10 centimetara snega na