Svi putevi u Kragujevcu prohodni – službe spremne za nove padavine

Sneg koji je jutros padao brzo se topio tako da nije izazvao probleme na putevima i u saobraćaju na području Kragujevca.

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija intervenisale su na potezu ka Orašju i Bajčetini gde se snežni pokrivač duže zadržao na kolovozu. Narednih dana očekuju se obilnije padavine, ali iz Zimske službe poručuju da imaju dovoljno ekipa i materijala za hladniji talas. Kiša koja je prošle noći padala postepeno je prerasla u sneg koji nije izazvao veće probleme na putevima na teritoriji Kragujevca. Nešto duže snežni prekrivač se zadržao na višim područjima što je