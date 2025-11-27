Mećave okovale zapad Srbije: Na snazi zabrana saobraćaja za kamione, putevi se čiste po prioritetima

Tokom večernjih sati jake snežne padavine opet su okovale Zlatiborski okrug.

Saobraćaj se na magistralnom putu odvija otežano, a sve raspoložive ekipe su na terenu. "Sneg je tokom večeri opet počeo jako da pada. Zabrana saobraćaja za kamione koja je tokom dana ukinuta, ponovo je večeras uvedena. Svim vozačima se savetuje pojačan oprez" kažu za RINU u Putevima Užice. Dodaju da je na terenu 12 ekipa i da se putevi čiste po prioritetima. Saobraćajnice se posipaju solju i rizlom kako bi se sprečila pojava poledice. (Telegraf.rs/ RINA)