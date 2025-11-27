Pojedinim novinarima onemogućeno izveštavanje sa dodele nagrada Vučiću i Orbanu u Subotici

Danas pre 29 minuta  |  Beta
Pojedinim novinarima onemogućeno izveštavanje sa dodele nagrada Vučiću i Orbanu u Subotici

Pojedini lokalni novinari u Subotici nisu dobili zvaničan poziv niti mogućnost akreditacije za ceremoniju u Gradskoj kući, na kojoj Fondacija „Ištvan Pastor“ dodeljuje nagrade predsedniku Srbije Aleksandru V učiću i premijeru Mađarske Viktoru Orbanu.

Prema navodima subotičkih novinara, gradski medija centar nije prosledio zvaničan poziv, pa se novinari nisu mogli akreditovati, dok su na ceremoniji bili prisutni pojedini beogradski mediji kao i pojedini lokalni mađarski mediji. Novinarka Fondacije Sloboda štampe, koja izveštava za Slobodni Mađar So, Margareta Tomo, izjavila je za agenciju Beta da lokalni novinari nisu pušteni u Gradsku kuću jer se nisu nalazili na spisku. „Obično se ovakve stvari ne dešavaju. Mi
Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaIštvan PastorMedija centarMađarska

