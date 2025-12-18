SRCE: Bojkot samita u Briselu dokaz nemoći i priznanje o krahu neuspešne politike pristupanja EU

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je večeras da je bojkot samita EU-Zapadni Balkan dokaz nemoći i očigledno priznanje o potpunom krahu neuspešne politike pristupanja EU.

Srbija danas u Briselu na tom sastanku lidera EU i njenih članica i država Zapadnog Balkana prvi put nakon 14. godina nije imala predstavnika, a to je dva dana ranije najavio predsednik Aleksandar Vučić. Iz stranke SRCE navode da ni ove godine nije otvoren klaster 3 u okviru evrointegracija, te da je Vučić umesto u EU Srbiju doveo u spoljnopolitički ćorsokak. „Pod nestručnom i kriminalizovanom vlašću Srbija je ‘napredovala’ – ali pre svega po indeksu organizovanog