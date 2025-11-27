Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće bti overene

Danas pre 14 minuta  |  Beta
Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće bti overene
Zaposleni Apoteke Beograd saopštili su večeras da postoji mogućnost da od januara 2026. zdravstvene knjižice zaposlenih neće biti overene, jer doprinosi nisu uplaćeni. „U januaru 2025. smo bili 15 dana bez zdravstvenog osiguranja, pa su koleginice koje su dugo bile na listi čekanja za operativne zahvate morale da pomeraju teško zakazane termine zbog neoverene zdravstvene knjižice. Takođe, bilo je i koleginica koje nisu mogle da prime zakazanu hemioterapiju“, naveli
