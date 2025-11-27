Sutra počinje božićni post: Ovo je sve što treba da znate o postu

Dnevnik pre 29 minuta
Sutra počinje božićni post: Ovo je sve što treba da znate o postu

BEOGRAD: Božićni post počinje sutra, 28. novembra, a cilj posta je približavanje Bogu, kako kroz uzdržavanje od mrsne hrane i zlih misli, tako i kroz molitvu i činjenje dobrih dela.

Zajednicu sa Bogom postižemo upravo postom u kojem je vrhunac pričešće koje predstavlja krajnji cilj. Božićni post traje četrdeset dana, ali nije tako strog kao Veliki Post. Počinje 28. novembra, a završava se 6. januara. U toku celog ovoga posta, po pravilu se ne jede meso, mlečni proizvodi i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste "na vodi". Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice (4.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U petak počinje Veliki božićni post

U petak počinje Veliki božićni post

OK radio pre 1 sat
Sutra počinje Božićni post

Sutra počinje Božićni post

RTV pre 54 minuta
Božićni post počinje sutra, ovo je dan za praštanje i bogatu trpezu sa ukućanima

Božićni post počinje sutra, ovo je dan za praštanje i bogatu trpezu sa ukućanima

Bujanovačke pre 2 sata
Recepti za post na vodi: Pet ukusnih jela koja će vas zasititi

Recepti za post na vodi: Pet ukusnih jela koja će vas zasititi

Nova pre 3 sata
Danas su božićne poklade – dan za praštanje i običaje koji „štite od zla“

Danas su božićne poklade – dan za praštanje i običaje koji „štite od zla“

Nova pre 3 sata
SPC i vernici slave Božićne poklade Danas se ne treba zaduživati niti praviti svadbu, a ovo su reči kojima se tera zlo

SPC i vernici slave Božićne poklade Danas se ne treba zaduživati niti praviti svadbu, a ovo su reči kojima se tera zlo

Dnevnik pre 3 sata
Danas su Božićne poklade, dan uoči Božićnog posta: Ove nedelje ne prave se svadbe ni veridbe, ne zajmi novac

Danas su Božićne poklade, dan uoči Božićnog posta: Ove nedelje ne prave se svadbe ni veridbe, ne zajmi novac

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Božićni postMleko

Društvo, najnovije vesti »

Nastavlja se sednica o budžetu za 2026. godinu: Poslanici ušli na glavni ulaz

Nastavlja se sednica o budžetu za 2026. godinu: Poslanici ušli na glavni ulaz

N1 Info pre 24 minuta
N1 Srbija ponovo preuzela kontrolu nad svojim Instagram nalogom

N1 Srbija ponovo preuzela kontrolu nad svojim Instagram nalogom

Cenzolovka pre 14 minuta
Medijski pejzaž Srbije: Analiza sadržaja nacionalnih televizija

Medijski pejzaž Srbije: Analiza sadržaja nacionalnih televizija

Cenzolovka pre 4 minuta
Gde spava Virdžinija Vulf?

Gde spava Virdžinija Vulf?

Peščanik pre 9 minuta
Vreme narednih dana: Do kada će padati sneg?

Vreme narednih dana: Do kada će padati sneg?

Zoom UE pre 4 minuta