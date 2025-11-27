Nije mu lako: Prve reči Duleta Vujoševića nakon odlaska Željka Obradovića!

I on je u šoku! Navijače Partizana juče je šokirala vest da klub napušta Željko Obradović.

On je podneo neopozivu ostavku i napustio klupu ‘crno-belih’. Dan nakon ovog šokantnog događaja, bivši trener Partizana i legenda kluba – Dule Vujoševiće je rekao: „Jako mi je teško zbog svega šta se dešava sa Partizanom. Ništa drugo ne bih bio spreman da kažem!“ – poručio je Vujošević za Sport Klub. Partizan sada traga za novim trenerom, a među inostranim insajderima se najviše spominje Andrea Trinkijeri. Објава коју дели HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs)
