Željko izašao pred grobare - imali su samo jednu poruku! Nezapamćen delirijum na aerodromu, Žoc se probijao kroz masu navijača…

Od najnovijeg Hronološki Grobari su ispred aerodroma organizovali i bakljadu za trofejnog trenera.

Grobari su okupirali dolazni terminal, a Željko Obradović bi svakog trenutka trebalo da izađe i pozdravi prisutne. Međutim, navijači su blokirali sve izlazne terminale i putnici se otežano kreću, te je i to razlog zbog čega se Žoc još uvek ne pojavljuje. Obezbeđenje pokušava da napravi red. Tačno u 18.00 časova avion u kojem se nalazi trener Partizana sleteo je na beogradski aerodorom. Željko Obradović samo što nije sleteo na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a