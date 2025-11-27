AMSS: Otežana vožnja zbog niskih temperatura, kiše i susnežice

Na putevima u Srbiji danas će kiša, susnežica i sneg otežavati vožnju, a Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače i na nepredviđene zastoje.

Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima kiša se može lediti pri tlu. Vidljivost je smanjena. U brdsko-planinskim predelima će doći do formiranja snežnog pokrivača. AMSS apeluje na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme i da koriste glavne magistralne i regionalne puteve. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko devet sati.