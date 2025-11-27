Danas slavimo Svetog apostola Filipa: Ovaj narodni običaj bi trebalo da ispoštujete

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava Svetog apostola Filipa, đakona iz Kesarije (današnja Palestina) koji je celog života propovedao hrišćanstvo i opismenjavao sve one koji su želeli učiti, bez obzira na veru i nacionalnost.

Sveti apostol Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog. Propovedao je Jevanđelje u Aziji i u Grčkoj, gde su Jevreji hteli da ga ubiju, međutim, Bog ga je spasao svojim čudesima. Prema predanju, arhijerej jevrejski koji je pokušao da ubije Filipa, odjednom je oslepeo i pocrneo. Stradao je u 86. godini tako što su ga, zajedno sa Vartolomejem, bezbožnici razapeli na drvo. Ljudi su odmah potrčali da ih spasu, ali je samo Vratolomej uspeo da preživi, dok je