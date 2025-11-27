Danas slavimo Svetog apostola Filipa: Ovaj narodni običaj bi trebalo da ispoštujete

Mondo pre 56 minuta  |  Aleksandar Blagić
Danas slavimo Svetog apostola Filipa: Ovaj narodni običaj bi trebalo da ispoštujete

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava Svetog apostola Filipa, đakona iz Kesarije (današnja Palestina) koji je celog života propovedao hrišćanstvo i opismenjavao sve one koji su želeli učiti, bez obzira na veru i nacionalnost.

Sveti apostol Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog. Propovedao je Jevanđelje u Aziji i u Grčkoj, gde su Jevreji hteli da ga ubiju, međutim, Bog ga je spasao svojim čudesima. Prema predanju, arhijerej jevrejski koji je pokušao da ubije Filipa, odjednom je oslepeo i pocrneo. Stradao je u 86. godini tako što su ga, zajedno sa Vartolomejem, bezbožnici razapeli na drvo. Ljudi su odmah potrčali da ih spasu, ali je samo Vratolomej uspeo da preživi, dok je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

SPC i vernici slave Božićne poklade Danas se ne treba zaduživati niti praviti svadbu, a ovo su reči kojima se tera zlo

SPC i vernici slave Božićne poklade Danas se ne treba zaduživati niti praviti svadbu, a ovo su reči kojima se tera zlo

Dnevnik pre 6 minuta
Danas su Božićne poklade, dan uoči Božićnog posta: Ove nedelje ne prave se svadbe ni veridbe, ne zajmi novac

Danas su Božićne poklade, dan uoči Božićnog posta: Ove nedelje ne prave se svadbe ni veridbe, ne zajmi novac

Telegraf pre 21 minuta
Danas je dan za praštanje - Božićne poklade

Danas je dan za praštanje - Božićne poklade

RTV pre 1 sat
Ovaj običaj svaki vernik danas treba da ispoštuje: Slavimo Svetog apostola Filipa

Ovaj običaj svaki vernik danas treba da ispoštuje: Slavimo Svetog apostola Filipa

Alo pre 1 sat
Danas su Božićne poklade – dan za praštanje

Danas su Božićne poklade – dan za praštanje

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaGrčkaSPC

Društvo, najnovije vesti »

Grad Beograd i Infostan pokreću trajni reprogram dugovanja: Korisnici mogu otplatiti dug uz otpis kamate

Grad Beograd i Infostan pokreću trajni reprogram dugovanja: Korisnici mogu otplatiti dug uz otpis kamate

Euronews pre 16 minuta
Zašto papa u prvu inostranu posetu ide baš u Nikeju u Turskoj

Zašto papa u prvu inostranu posetu ide baš u Nikeju u Turskoj

BBC News pre 11 minuta
Ansambl "Kolo" premijerno izveo program "Srpska svita" u Sava centru

Ansambl "Kolo" premijerno izveo program "Srpska svita" u Sava centru

RTV pre 16 minuta
Balada o dve sise i jednom NIS-u

Balada o dve sise i jednom NIS-u

Danas pre 21 minuta
FOTO: Ćacilend dobio i stražarsku kućicu

FOTO: Ćacilend dobio i stražarsku kućicu

Radio 021 pre 21 minuta