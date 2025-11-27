Poslanici Skupštine Srbije počeli raspravu o amandmanima na preložene zakone

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas oko 12.00 sati objedinjenu načelnu raspravu o svih 58 tačaka dnevnog reda i počeli razmatranje amandmana na predložene zakone.

Najviše amandmana upućeno je na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. Jedan od amandmana na taj zakon dostavila je poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ kojim su predviđena sredstva u okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme Naftnu industriju Srbije (NIS). Tim amandmanom predloženo je da dodatna izdvajanja iz budžeta budu 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku „finansijske imovine“. Sednica Skupštine, na