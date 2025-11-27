Poslanici Skupštine Srbije počeli raspravu o amandmanima na preložene zakone

Nedeljnik pre 1 sat
Poslanici Skupštine Srbije počeli raspravu o amandmanima na preložene zakone

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas oko 12.00 sati objedinjenu načelnu raspravu o svih 58 tačaka dnevnog reda i počeli razmatranje amandmana na predložene zakone.

Najviše amandmana upućeno je na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. Jedan od amandmana na taj zakon dostavila je poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ kojim su predviđena sredstva u okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme Naftnu industriju Srbije (NIS). Tim amandmanom predloženo je da dodatna izdvajanja iz budžeta budu 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku „finansijske imovine“. Sednica Skupštine, na
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Odbor za finansije usvojio amandman za NIS

Odbor za finansije usvojio amandman za NIS

Forbes pre 13 minuta
Odbor za finansije podržao sedam amandmana na Predlog zakona o budžetu

Odbor za finansije podržao sedam amandmana na Predlog zakona o budžetu

RTV pre 33 minuta
Nastavljena sednica o budžetu za 2026. godinu: Rasprava o amandmanima na predložene zakone

Nastavljena sednica o budžetu za 2026. godinu: Rasprava o amandmanima na predložene zakone

N1 Info pre 58 minuta
Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

RTV pre 1 sat
Skupština Srbije: Zaključen načelni pretres, poslanici otpočeli raspravu po amandmanima

Skupština Srbije: Zaključen načelni pretres, poslanici otpočeli raspravu po amandmanima

Danas pre 1 sat
Stigao amandman o NIS-u: U njemu iznos od 1,4 milijarde evra

Stigao amandman o NIS-u: U njemu iznos od 1,4 milijarde evra

Nova pre 1 sat
Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

Euronews pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeBudžet

Politika, najnovije vesti »

Zamršeni računi: Izbori u Sečnju kao marketinški trik

Zamršeni računi: Izbori u Sečnju kao marketinški trik

Mašina pre 18 minuta
Vučiću i Orbanu u Subotici uručena priznanja Fondacije Ištvan Pastor

Vučiću i Orbanu u Subotici uručena priznanja Fondacije Ištvan Pastor

N1 Info pre 13 minuta
Kurti: U procesu smo nabavke helikoptera Blek Houk od SAD

Kurti: U procesu smo nabavke helikoptera Blek Houk od SAD

RTV pre 3 minuta
Vučiću i Orbanu u Subotici uručena nagrada za zasluge za pomirenje i saradnju Srba i Mađara

Vučiću i Orbanu u Subotici uručena nagrada za zasluge za pomirenje i saradnju Srba i Mađara

Beta pre 23 minuta
Vučić o NIS-u: Građani ne moraju da brinu, država preduzima sve mere, a jedna je i saradnja sa Mađarskom

Vučić o NIS-u: Građani ne moraju da brinu, država preduzima sve mere, a jedna je i saradnja sa Mađarskom

Euronews pre 13 minuta