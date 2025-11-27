Moneke zatekao srpsku voditeljku jednim gestom: Pokazao poklon, pa izgovorio rečenicu koja odzvanja

Crvena zvezda je savladala Olimpijakos sa 91:80, pa je sada izjednačena na prvom mestu sa Hapoelom i Panatinaikosom.

Nakon susreta je Čima Moneke još jednom privukao pažnju. Stao je pred kamere, a do njega je stajala i voditeljka Kristina Tomić. Ona mu je u jednom trenutku zatražila da joj pokaže šta drži u rukama, a u pitanju je bio crtež koji je dobio na poklon. #related-news_1 „Dobio sam poklon. Imamo najbolje navijače u Evropi. Bili su sjajni imali smo 12 poena zaostatka, uz njih nikada se ne predajemo“, počeo je Moneke. Nije prestao da hvali navijače. „Previše ih volim, reči