Moneke zatekao srpsku voditeljku jednim gestom: Pokazao poklon, pa izgovorio rečenicu koja odzvanja

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Moneke zatekao srpsku voditeljku jednim gestom: Pokazao poklon, pa izgovorio rečenicu koja odzvanja

Crvena zvezda je savladala Olimpijakos sa 91:80, pa je sada izjednačena na prvom mestu sa Hapoelom i Panatinaikosom.

Nakon susreta je Čima Moneke još jednom privukao pažnju. Stao je pred kamere, a do njega je stajala i voditeljka Kristina Tomić. Ona mu je u jednom trenutku zatražila da joj pokaže šta drži u rukama, a u pitanju je bio crtež koji je dobio na poklon. #related-news_1 „Dobio sam poklon. Imamo najbolje navijače u Evropi. Bili su sjajni imali smo 12 poena zaostatka, uz njih nikada se ne predajemo“, počeo je Moneke. Nije prestao da hvali navijače. „Previše ih volim, reči
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Furiozna poslednja četvrtina Zvezde: Olimpijakos je srušen u Areni

Furiozna poslednja četvrtina Zvezde: Olimpijakos je srušen u Areni

Danas pre 6 sati
„Žao mi je…“: Saša o odlasku Željka Obradovića iz Partizana

„Žao mi je…“: Saša o odlasku Željka Obradovića iz Partizana

Danas pre 6 sati
(VIDEO) Zvezda na vrhu tabele: Pogledajte najzanimljivije detalje pobede beogradskih crveno-belih nad Olimpijakosom

(VIDEO) Zvezda na vrhu tabele: Pogledajte najzanimljivije detalje pobede beogradskih crveno-belih nad Olimpijakosom

Danas pre 6 sati
Barcokas potvrdio da je Olimpijakos nudio ugovor beku Crvene zvezde

Barcokas potvrdio da je Olimpijakos nudio ugovor beku Crvene zvezde

Danas pre 7 sati
Čima Moneke dobio specijalan poklon posle pobede nad Olimpijakosom (VIDEO)

Čima Moneke dobio specijalan poklon posle pobede nad Olimpijakosom (VIDEO)

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Šaj ne prašta ni bolestan, Rajakovićevoj seriji nema kraja!

Šaj ne prašta ni bolestan, Rajakovićevoj seriji nema kraja!

Sportske.net pre 21 minuta
Alimpijevićevi "orlovi" protiv Švajcarske započinju put ka Mundobasketu (19.00, RTS1)

Alimpijevićevi "orlovi" protiv Švajcarske započinju put ka Mundobasketu (19.00, RTS1)

RTS pre 26 minuta
Bivši šampioni Evrope u borbi za zlata vredne bodove, Zvezda dočekuje FCSB

Bivši šampioni Evrope u borbi za zlata vredne bodove, Zvezda dočekuje FCSB

RTS pre 26 minuta
Vojvodina pobedom nad Partizanom do polufinala Kupa Srbije

Vojvodina pobedom nad Partizanom do polufinala Kupa Srbije

Radio 021 pre 21 minuta
Darko, majstore! Pobeda u poslednjoj sekundi, Srbin vlada NBA ligom /video/

Darko, majstore! Pobeda u poslednjoj sekundi, Srbin vlada NBA ligom /video/

Sputnik pre 21 minuta