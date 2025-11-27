Putin: Ruske snage opkolile Pokrovsk; Sirski: Nastavljaju se borbe duž želeničke pruge

Rat u Ukrajini 1.373 dan. Ruske snage su opkolile Pokrovsk i kontrolišu 70 odsto ukrajinskog grada, izjavio je u ruski predsednik Vladimir Putin. Sa druge strane, glavnokomandujući ukrajinskom vojskom rekao je da njegove snage snažno uzvraćaju i da besne borbe u centru grada.

Zelenski: Delegacije Ukrajine i SAD sastaće se ove nedelje kako bi razgovarale o formuli za mir i bezbednost Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će se ukrajinska i američka delegacija sastati ove nedelje kako bi razradile formulu o kojoj se raspravljalo na pregovorima u Ženevi za postizanje mira i obezbeđivanje bezbednosnih garancija za Kijev. "Naš tim, zajedno sa američkim predstavnicima, sastaće se krajem ove nedelje kako bi nastavio da