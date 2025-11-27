Putin: Ruske snage opkolile Pokrovsk; Sirski: Nastavljaju se borbe duž želeničke pruge

RTS pre 11 minuta
Putin: Ruske snage opkolile Pokrovsk; Sirski: Nastavljaju se borbe duž želeničke pruge

Rat u Ukrajini 1.373 dan. Ruske snage su opkolile Pokrovsk i kontrolišu 70 odsto ukrajinskog grada, izjavio je u ruski predsednik Vladimir Putin. Sa druge strane, glavnokomandujući ukrajinskom vojskom rekao je da njegove snage snažno uzvraćaju i da besne borbe u centru grada.

Zelenski: Delegacije Ukrajine i SAD sastaće se ove nedelje kako bi razgovarale o formuli za mir i bezbednost Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će se ukrajinska i američka delegacija sastati ove nedelje kako bi razradile formulu o kojoj se raspravljalo na pregovorima u Ženevi za postizanje mira i obezbeđivanje bezbednosnih garancija za Kijev. "Naš tim, zajedno sa američkim predstavnicima, sastaće se krajem ove nedelje kako bi nastavio da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Ukrajina se sprema za novu rundu mirovnih pregovora sa SAD

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Ukrajina se sprema za novu rundu mirovnih pregovora sa SAD

Euronews pre 12 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Spremamo se za novu rundu mirovnih pregovora sa SAD; Putin: Američku delegaciju očekujemo sledeće…

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Spremamo se za novu rundu mirovnih pregovora sa SAD; Putin: Američku delegaciju očekujemo sledeće nedelje

RTV pre 32 minuta
Ukrajinci saopštili: Delegacije Kijeva i Vašingtona nastaviće rad na mirovnom planu krajem nedelje

Ukrajinci saopštili: Delegacije Kijeva i Vašingtona nastaviće rad na mirovnom planu krajem nedelje

Kurir pre 1 sat
Rusija zatvorila poljski konzulat u Irkusku kao meru odmazde

Rusija zatvorila poljski konzulat u Irkusku kao meru odmazde

NIN pre 3 sata
Ukrajinci otkrili kada nastavljaju rad na mirovnom planu sa SAD

Ukrajinci otkrili kada nastavljaju rad na mirovnom planu sa SAD

Telegraf pre 2 sata
Osam osoba osuđeno na doživotni zatvor zbog eksplozije na Krimskom mostu 2022. godine

Osam osoba osuđeno na doživotni zatvor zbog eksplozije na Krimskom mostu 2022. godine

NIN pre 3 sata
Ruski diplomata: EU se sprema za direktan vojni sukob sa Rusijom

Ruski diplomata: EU se sprema za direktan vojni sukob sa Rusijom

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinNATOEvropska UnijaAleksandar LukašenkoMoskvaUkrajinaVašingtonRojtersTužilaštvoEUVelika BritanijaTeroristički napadRusijaLukašenkoPoljskaIzboriKijevKrimDonald TramppožarSputnik VMađarskanaftaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

U Kongresu SAD predloženo više zakona, Peking koristi više od 700 miliona kamera: Koliko je vaše lice zaštićeno?

U Kongresu SAD predloženo više zakona, Peking koristi više od 700 miliona kamera: Koliko je vaše lice zaštićeno?

Danas pre 7 minuta
Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Danas pre 1 sat
Uhapšen glavni hrvatski državni inspektor Andrija Mikulić zbog traženja mita i malverzacija u dva kamenoloma

Uhapšen glavni hrvatski državni inspektor Andrija Mikulić zbog traženja mita i malverzacija u dva kamenoloma

Danas pre 17 minuta
Zvaničnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije pozivaju Izrael da okonča nasilje svojih naseljenika na Zapadnoj…

Zvaničnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije pozivaju Izrael da okonča nasilje svojih naseljenika na Zapadnoj obali

Danas pre 57 minuta
"Strahovala sam šta će Putin uraditi": Angela Merkel otkrila šta je bio okidač za Rat u Ukrajini: "Desilo se još 2008. godine"…

"Strahovala sam šta će Putin uraditi": Angela Merkel otkrila šta je bio okidač za Rat u Ukrajini: "Desilo se još 2008. godine"

Blic pre 52 minuta