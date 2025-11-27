Zbog snega obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Zlatibora i Kadinjače

Zbog snega obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Zlatibora i Kadinjače

Obilne snežne padavine koje su tokom noći zahvatile planine u zapadnoj Srbiji dovele su do uvođenja privremene zabrane kretanja teretnih vozila preko Zlatibora i Kadinjače.

Zabrana je stupila na snagu jutros u 4 sata, nakon što je sneg počeo da stvara nanose i otežava saobraćaj. - Ekipe putara su na terenu u drugom stepenu angažovanja, ukupno 12 ekipa uz radne mašine i grejderi, koji neprekidno rade na čišćenju i posipanju kolovoza. Prema najavama, padavine bi trebalo da oslabe tokom ranih jutarnjih sati, pa se očekuje i postepeno ukidanje zabrane - kazali su za RINU u AD "Putevi Užice. U toku dana ne prognoziraju se ozbiljnije
