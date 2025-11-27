Sneg iznenadio ovaj grad u Srbiji: Ekipe zimske službe od jutra na terenu, palo i do 10 cm snega u gradu

Tokom noći i ranih jutarnjih sati snežne padavine nisu zaobišle ni Čačak.

Ekipe zimske službe tog grada su od ranog jutra su na terenu i čišćenje puteva će biti izvršeno na mestima gde se sneg se zadržao na kolovozu. U pitanju su viši predeli na sledećim putnim pravcima: Miokovci - Katrići, Milićevci - Galič, Brezovice, Prislonica, Gornja Trepča - Lunjevica, Vujetinci. "Ekipe naših Javno komunalnih preduzeća su u pripravnosti, pratićemo dalji razvoj vremenskih prilika i intervenisati u slučaju potrebe", saopšteno je za RINI iz JP Gradac.