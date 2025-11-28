Ubistvo u Vašingtonu: Napadač sa azilom iz Avganistana osumnjičen za smrt pripadnice Nacionalne garde

Alo pre 38 minuta
Američko Ministarstvo pravde optužiće za prvostepeno ubistvo Avganistanca osumnjičenog za pucnjavu i ubistvo pripadnice Nacionalne garde, kao i ranjavanje drugog gardiste, rekla je danas tužiteljka u Vašingtonu Džanin Piro

Ona je dan ranije izjavila da će osumnjičeni biti optužen po tri tačke za napad sa namerom da se počini ubistvo, kao i po tri tačke koje se odnose na posedovanje vatrenog oružja tokom nasilnog napada, preneo je Rojters. Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom (20) preminula je od povreda, dok je Endru Volf (24) u kritičnom stanju. Napadač na pripadnike nacionalne garde u Vašingtonu, avganistanski državljanin Rahmanulah Lakanval (29) dobio je azil u Sjedinjenim
Ključne reči

Ministarstvo pravdeVašingtonRojtersAvganistan

